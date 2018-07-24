В Саранске закроют мост на Северо-Восточном шоссе

С 25 июля в Саранске будет прекращено движение транспортных средств по мосту на Северо-Восточном шоссе.

25 июля начнется разборка указанного моста. В настоящее время данный мост находится в аварийном состоянии. Эксперты во время детального исследования путепровода пришли к выводу, что ремонтировать его нет никакого смысла. Практически все опоры и стойки моста находятся в аварийном состоянии.

Движение транспортных средств на путепроводе №1, в районе здания №3 по Северо-Восточному шоссе будет прекращено с 00:00 25 июля до 24:00 28 декабря.

На месте моста будет построен новый путепровод, ориентировочная стоимость которого составляет 120 млн рублей.

По информации пресс-службы городской администрации.

Источник: adm-saransk.ru