В Саранске будут проведены ярмарки мёда

В Саранске пройдут ярмарки мёда.

Указанные мероприятия запланированы на 29 июля, 12 и 26 августа. Для проведения ярмарок была выделена парковочная зона, расположенная по адресу – улица Пролетарская, недалеко от здания ГБУК «Мордовская государственная филармония – Республиканский Дворец культуры».

В ходе ярмарок жители и гости Саранска смогут приобрести настоящий мёд и продукты пчеловодства, а также пообщаться с владельцами пасек и узнать детали производства.

Ярмарки будут работать в период с 09:00 до 15:00.

По информации, которая была опубликована пресс-службой городской администрации.

Источник: adm-saransk.ru