В Зубово-Полянском районе разыскивается без вести пропавший местный житель

В Зубово-Полянском районе Республики Мордовия сотрудники правоохранительных органов разыскивают местного жителя, который несколько недель назад ушел из дома и не вернулся обратно.

7 июля Тазин Олег Васильевич 1968 года рождения, который проживает на территории населенного пункта Молочница, ушел из дома. Обратно мужчина не вернулся. На связь с родными и близкими гражданин не выходит.

Известно, что мужчина злоупотребляет спиртным и по этой причине ранее неоднократно уходил из дома.

Все, кто владеет какой-либо информацией о нынешнем местонахождении мужчины, могут сообщить данные по телефонам: 8(83458) 2-14-02 или 8(8342) 385931.

Источник: 13.мвд.рф