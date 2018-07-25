В Саранске загорелся легковой автомобиль

В Саранске произошло возгорание легкового автомобиля.
Указанный инцидент произошел утром 25 июля. По предварительной информации, происшествие было зафиксировано недалеко от Республиканской клинической больницы №4. Воспламенился легковой автомобиль марки ВАЗ, который был припаркован у края проезжей части.
Есть ли пострадавшие в результате данного пожара, пока что неизвестно.
На место инцидента оперативно прибыли сотрудники МЧС. В кратчайшие сроки пламя было потушено.
По предварительным данным, огонь вспыхнул в салоне транспортного средства.
Что стало причиной возгорания автомобиля, в настоящее время неизвестно.
По информации сообщества «Привет, сейчас, Саранск».
Видеозапись опубликовал Вячеслав Крайнов.
Источник: vk.com/saransk_photo