В Лямбирском районе оштрафовали пчеловода, который мешал своему соседу

В Лямбирском районе Республики Мордовия был оштрафован пчеловод, который содержал пасеку без соответствующих документов и создавал различные неудобства своему соседу.

Не так давно житель села Саловка указанного района пожаловался сотрудникам Россельхознадзора на то, что на его земельный участок регулярно прилетают пчелы из соседской пасеки.

В ходе проведения специальной проверки было установлено, что владелец упомянутой пасеки не имеет санитарного паспорта с необходимыми записями ветеринарной службы.

В отношении пчеловода была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 500 рублей.

Источник: ursn-rm.ru