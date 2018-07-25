В Ковылкино ребенок выпал из окна квартиры

В Ковылкино малолетний ребенок выпал из окна квартиры, которая расположена на четвертом этаже.

Точный возраст пострадавшего ребенка пока что неизвестен. Горожане говорят о том, что возраст малыша составляет около 1 года. Детальной информации о данном происшествии пока что нет. Известно лишь, что малолетний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже.

По предварительной информации, ребенок получил переломы рук, ног и ребра. В настоящее время мальчик находится в реанимации. О текущем состоянии ребенка в данный момент нет никакой информации.

По информации «Известий Мордовии».