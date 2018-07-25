В МВД по Республике Мордовия состоялось заседание коллегии

В МВД по Республике Мордовия прошло заседание коллегии.

Министр внутренних дел Республики Мордовия, генерал-майор полиции Юрий Арсентьев, выступая перед собравшимися, заявил, что меры, принятые стражами порядка в первом полугодии, позволили сохранить контроль над оперативной обстановкой в регионе. Кроме того, глава ведомства отметил высокий уровень качества работы полицейских во время проведения ЧМ-2018.

Помимо этого, Юрий Арсентьев сообщил о снижении общего уровня преступности в Республике Мордовия.

Также в заседании коллегии принял участие глава Республики Мордовия Владимир Волков. Юрий Арсентьев поблагодарил главу региона за постоянно оказываемую поддержку.

Источник: 13.мвд.рф