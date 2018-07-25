Мордовским заключенным рассказали о волонтерском движении

В одном из исправительных учреждений Республики Мордовия была проведена акция под названием «Добрые уроки».

В рамках проведения указанной акции осужденным лечебного исправительного учреждения №19 была прочитана лекция под названием «Твори добро, ибо ты человек!». Данная лекция была посвящена истории возникновения и развития волонтерского движения.

Стоит отметить, что в указанном исправительном учреждении активно развивается свое волонтерское движение. Основными направлениями деятельности добровольцев являются пропаганда здорового образа жизни, защита окружающей среды и организация культурно-массовых мероприятий.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su