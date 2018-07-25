В Саранске 9-летний боксер оказался в реанимации из-за несчастного случая

В саранской спортивной школе произошел несчастный случай, в результате которого серьезно пострадал 9-летний мальчик.

Инцидент произошел в школе бокса имени Маскаева. По предварительной информации, несколько юных спортсменов при невыясненных пока что обстоятельствах разбили стекло у входной двери. Поранился 9-летний мальчик.

Пострадавший был доставлен в реанимационное отделение одной из городских больниц. Есть информация о том, что мальчик получил серьезные порезы тела, вследствие которых были повреждены внутренние органы. В настоящее время ребенок находится в обычной палате.

Известно, что тренер находился недалеко от места инцидента, но уберечь воспитанника от получения телесных повреждений он физически не мог, поскольку всё происходило слишком быстро.

По информации «Известий Мордовии».