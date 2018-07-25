В Мордовии несовершеннолетних преступников навестил омбудсмен

Следственный изолятор №1 УФСИН РФ по Республике Мордовия посетила детский омбудсмен Наталья Юткина.

Наталья Юткина посетила камеры, в которых в настоящее время содержатся несовершеннолетние обвиняемый. Омбудсмен поговорила с юными нарушителями законами об их правах и обязанностях, а также узнала об условиях содержания в следственном изоляторе.

Несовершеннолетние правонарушители в свою очередь интересовались вопросами, касающимися получения образования и организации досуга в исправительном учреждении.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su