В Ковылкинском районе продавалась опасная мясная продукция

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В одном из сел Ковылкинского района Республики Мордовия продавалась мясная продукция неизвестного происхождения.
Во время проведения проверки в одном из магазинов села Троицк сотрудники Россельхознадзора установили, что в данном торговом заведении осуществляется продажа свиных шашлыков и мясных полуфабрикатов без документации, которая подтверждает надлежащий уровень качества продукции.
В отношении владельца указанного торгового заведения была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.
Кроме того, с хозяином магазина была проведена разъяснительная беседа.
Источник: ursn-rm.ru