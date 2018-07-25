В Ковылкинском районе продавалась опасная мясная продукция

В одном из сел Ковылкинского района Республики Мордовия продавалась мясная продукция неизвестного происхождения.

Во время проведения проверки в одном из магазинов села Троицк сотрудники Россельхознадзора установили, что в данном торговом заведении осуществляется продажа свиных шашлыков и мясных полуфабрикатов без документации, которая подтверждает надлежащий уровень качества продукции.

В отношении владельца указанного торгового заведения была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.

Кроме того, с хозяином магазина была проведена разъяснительная беседа.

Источник: ursn-rm.ru