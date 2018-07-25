Рекомендации по эвакуации легкового автомобиля

Любой водитель, оказавшийся в подобной ситуации, конечно же, пытается сам, устранить неисправность, но все это требует не только финансов и времени, но и здоровья. В этом случае, лучше всего воспользоваться эвакуатором, потому что только он сможет транспортировать автомобиль на СТО, где квалифицированные мастера займутся его ремонтом. А информацию, любой автолюбитель может получить на нашем сайте: evakspb.ru.

Представляют собой эвакуаторы, специальную технику, при помощи которой, происходит эвакуация транспортных средств с место стоянки в любой пункт назначения. Достаточно распространенной причиной для эвакуации авто является его повреждение в ДТП, делающее его дальнейшей движение, невозможным. Для того чтобы с проезжей части убрать автомобиль и транспортировать его до места дальнейшей стоянки, необходимо специальное транспортное средство, рассчитанное для перевозки крупноразмерных объектов и оборудованное всем необходимым для погрузки и выгрузки.

Что следует знать об эвакуаторах?

Для эвакуации транспортных средств существует следующие виды эвакуаторов. Традиционно - это автомобиль, оборудованный удлиненной платформой, и устройством погрузки, с грузоподъемностью до 5 тонн, а отличаются эти эвакуаторы по:

Типу погрузочного механизма;

Конструкции этого механизма.

Сломался автомобиль? Что нужно помнить?

Принимая во внимание, что существуют различные способы погрузки на эвакуатор, следует, заранее определить, какой тип эвакуатора может понадобиться. При заказе эвакуатора, следует сообщать диспетчеру, какое повреждение у автомобиля, потому что выбор типа эвакуатора зависит от неисправности автомобиля. К примеру, если у автомобиля неисправна тормозная система, то вызовет сложности, погрузка автомобиля по сходням. Это же касается и поломанного рулевого управления и нерабочего двигателя.

Также нужно помнить, что некоторые проблемы с автомобилем можно решить не прибегая к услугам эвакуатора. Специалисты выездной помощи на дорогах Pit-Stop24 могут устранить многие некритичные неполадки в автомобиле прямо на месте поломки.

В зависимости от способа погрузки легковых автомобилей, применяют следующие виды эвакуаторов:

С платформой сдвижной; С платформой ломаной; С краном-манипулятором; Эвакуатор – двухэтажный.

Кроме этого, имеются и другие способы погрузки на эвакуатор. К примеру, когда у транспортного средства, не повреждена ходовая часть, такие автомобили могут эвакуироваться с погрузкой частичной. В этом случае, грузится и закрепляется на платформе эвакуатора, задняя или передняя ось поврежденного автомобиля.