В июне в Мордовии ввели в эксплуатацию более 470 квартир

Мордовский отдел федеральной службы государственной статистики подсчитал объемы строительных работ, которые были выполнены на территории региона в июне нынешнего года.

В ходе проведения анализа было установлено, что в июне предприятия и организации всех форм собственности, а также индивидуальные застройщики ввели в эксплуатацию 471 квартиру. Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья составляет 40,8 тыс. квадратных метров.

Указанные показатели на 3,8% превышают те объемы строительства, которые были зафиксированы за аналогичный период минувшего года.

По информации пресс-службы Мордовиястат.

Источник: mrd.gks.ru