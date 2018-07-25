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Мэр Саранска дал поручение провести ревизию земельных участков

Мэр Саранска дал поручение провести ревизию земельных участков

Мэр Саранска Петр Тултаев распорядился провести ревизию земельных участков.

Глава городской администрации поручил провести ревизию земельных участков, которые расположены вдоль магистральных дорог. В первую очередь это коснется угодий, расположенных на улицах Титова и Косарева, а также на Лямбирском и Северо-Восточном шоссе.

Петр Тултаев отметил, что очень часто арендаторы, которые берут землю во временно пользование у муниципалитета, повторно сдают участки в аренду. Также глава городской администрации заявил о том, что необходимо пересмотреть арендную плату.

По информации, которая была опубликована пресс-службой городской администрации.  


Источник: adm-saransk.ru