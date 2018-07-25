Мэр Саранска дал поручение провести ревизию земельных участков

Мэр Саранска Петр Тултаев распорядился провести ревизию земельных участков.

Глава городской администрации поручил провести ревизию земельных участков, которые расположены вдоль магистральных дорог. В первую очередь это коснется угодий, расположенных на улицах Титова и Косарева, а также на Лямбирском и Северо-Восточном шоссе.

Петр Тултаев отметил, что очень часто арендаторы, которые берут землю во временно пользование у муниципалитета, повторно сдают участки в аренду. Также глава городской администрации заявил о том, что необходимо пересмотреть арендную плату.

По информации, которая была опубликована пресс-службой городской администрации.

Источник: adm-saransk.ru