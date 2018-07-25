В Рузаевке учеников автошкол призвали к соблюдению ПДД

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В Рузаевке сотрудники Госавтоинспекции провели специальное занятие для учеников автошколы.
В рамках указанного мероприятия представители ведомства рассказали слушателям автошкол о состоянии аварийности на дорогах Республики Мордовия. Также сотрудники Госавтоинспекции поговорили с кандидатами в водители об основных причинах ДТП, которыми являются нарушение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
В конце занятия ученикам автошкол были продемонстрированы видеоролики соответствующего содержания и фотографии с мест ДТП.
По информации УГИБДД РФ по Республике Мордовия.
Источник: гибдд.рф