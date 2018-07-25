Владимир Волков провел совещание с главами муниципальных районов

Глава Республики Мордовия Владимир Волков провел совещание с руководителями муниципальных районов.

Главной темой совещания стали вопросы, касающиеся социально-экономического развития региона. Особое внимание было уделено работе агропромышленного комплекса Республики Мордовия. В этом году в регионе рост сельскохозяйственного производства составил 105,2%.

Владимир Волков также отдельное внимание уделил тому факту, что при всеобщем росте производства мяса и молока в нескольких районах Мордовии имеет место снижение данных показателей.

Глава региона заявил, что те руководители районов, которые будут игнорировать проблемные вопросы аграрного производства, будут уволены.

Источник: e-mordovia.ru