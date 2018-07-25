Хоккеисты «Мордовии» провели первую тренировку на льду

Игроки хоккейного клуба «Мордовия» провели первую тренировку на льду.

Указанная тренировка прошла в Ромоданово. Тренировки на льду, а также занятия в тренажерном зале и на стадионе продлятся до 10 августа.

Первый товарищеский матч хоккеисты «Мордовии» проведут 8 августа. Соперником мордовской команды станет пензенский «Дизелист».

13 августа хоккеисты продолжат в Саранске, где будет продолжена подготовка к предстоящему сезону.

Старший тренер «Мордовии» Александр Мнихович заявил, что подготовка к новому сезону идет по плану.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ХК «Мордовия».

Источник: hcmordovia.ru