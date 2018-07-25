В Саранске стартовал отборочный этап всероссийского фестиваля «Загрузи себя футболом!»

В Саранске начался отборочный этап всероссийского фестиваля под названием «Загрузи себя футболом!» среди детских команд.

Матчи между детскими футбольными командами, в состав которых входят юные футболисты 2008-2009 года рождения, будут проходить в период с 25 по 27 июля.

В отборочном этапе всероссийского фестиваля принимают участие три саранские команды, среди которых «Мордовия-2008(1)», «Мордовия-2008(2)», «Мордовия-2009», представители СДЮСШОР Саратова, а также воспитанники ДЮСШ Рузаевки и Лукоянова.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru