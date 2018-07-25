Мордовский заключенный предстанет перед судом за убийство в исправительной колонии

В Зубово-Полянском районе Республики Мордовия суд вынесет приговор в отношении 28-летнего заключенного местной исправительной колонии, который во время ссоры до смерти избил другого заключенного.

13 марта нынешнего года 28-летний заключенный, находясь в подсобном помещении учебно-производственного участка промышленной зоны исправительной колонии №10 УФСИН РФ по Республике Мордовия, поссорился с другим заключенным. В ходе конфликта молодой человек избил оппонента металлической трубой.

Полученные пострадавшим телесные повреждения оказались смертельными.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

Источник: prokrm.ru