В Атяшевском районе работники агропромышленного объединения не получили зарплату за май

В Атяшевском районе после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность по заработной плате.

Во время проведения проверки представители ведомства установили, что руководство ООО «МАПО «Восток» не выплатило 201 работнику заработную плату за май. Сумма задолженности составила 900 тыс. рублей.

Директору указанного агропромышленного объединения было внесено представление об устранении нарушения трудового законодательства.

В настоящее время задолженность по зарплате полностью погашена.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Республики Мордовия.

Источник: prokrm.ru