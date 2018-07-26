В Лямбирском районе загорелась баня

В одном из сел Лямбирского района Республики Мордовия произошло возгорание бани.

Днем 25 июля по улицам села Оборочное промчались пожарные машины. Причиной появления служебных транспортных средств на улицах указанного населенного пункта стало возгорание бани. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на площади 18 квадратных метров.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Из-за чего загорелась баня, пока что неизвестно. В качестве основных причин пожара рассматриваются неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание электропроводки.

Источник: 13.mchs.gov.ru