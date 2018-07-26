В Саранске водитель автобуса допустил падение пассажира

В Саранске в результате падения в салоне автобуса пострадал человек.

Указанный инцидент произошел ещё 24 июля, однако о нем стало известно только сейчас. Водитель пассажирского автобуса, проезжая мимо дома №16, который расположен по адресу – улица Коваленко, допустил падение одного из пассажиров. Что именно произошло, в данный момент неизвестно. Возможно, водитель резко затормозил или неожиданно совершил поворот.

Пассажир автобуса получил телесные повреждения. О состоянии пострадавшего пока что не сообщается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru