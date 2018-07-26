В Рузаевке грузовик насмерть задавил 29-летнего мужчину

На одном из предприятий Рузаевки произошел инцидент, в результате которого погиб 29-летний мужчина.

Указанное происшествие, обернувшееся трагедией, произошло 25 июля на территории предприятия «Рузхиммаш». Грузовой автомобиль на полном ходу въехал в подсобное помещение, внутри которого в тот момент находились 29-летний житель Пензенской области и 35-летний житель Рузаевки.

От полученных травм 29-летний мужчина скончался. 35-летнему работнику предприятия понадобилась медицинская помощь.

По предварительной информации, происшествие произошло по причине технической неисправности грузовика. Работники предприятия говорят о том, что у грузового автомобиля не сработали тормоза.

По информации «Известий Мордовии».