В Зубово-Полянском районе по причине ДТП пострадал человек

В Зубово-Полянском районе Республики Мордовия произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадал человек.

24 июля, около 14:30 на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что на 430-м километре федеральной трассы «Урал» произошло серьезно ДТП. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что столкнулись три автомобиля.

К сожалению, не обошлось без пострадавших. Телесные повреждения получил один человек. О состоянии пострадавшего пока что ничего неизвестно.

Причина столкновения транспортных средств в скором времени будет установлена сотрудниками Госавтоинспекции.

Источник: 13.mchs.gov.ru