В Зубово-Полянском районе по причине ДТП пострадал человек

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В Зубово-Полянском районе Республики Мордовия произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадал человек.
24 июля, около 14:30 на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что на 430-м километре федеральной трассы «Урал» произошло серьезно ДТП. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что столкнулись три автомобиля.
К сожалению, не обошлось без пострадавших. Телесные повреждения получил один человек. О состоянии пострадавшего пока что ничего неизвестно.
Причина столкновения транспортных средств в скором времени будет установлена сотрудниками Госавтоинспекции.
Источник: 13.mchs.gov.ru