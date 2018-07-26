Команда Республики Мордовии готовится к полевому лагерю «Юный водник»

Команда Республики Мордовия ведет активную подготовку к пятому полевому лагерю «Юный водник», который будет проходить в период с 7 по 11 августа.

В состав команды Республики Мордовия входят ученики школы №8 города Саранска. Численность команды составляет восемь человек, среди которых пять парней и три девушки.

Руководитель команды Жанна Дугушкина говорит о том, что процесс подготовки к полевому лагерю является долгим и сложным.

В этом году полевой лагерь «Юный водник» пройдет в Мордовии, на базе Центра подготовки пожарных, спасателей специального управления гражданской защиты в Большеберезниковском районе.

Источник: 13.mchs.gov.ru