Прокуратура Республики Мордовия защищает права детей

Прокуратура Республики Мордовия отчиталась о проделанной работе в сфере защиты прав детей.

С начала нынешнего года представителями ведомства было зафиксировано более 3 тыс. нарушений в сфере защиты прав детей.

Особое внимание уделяется своевременному оказанию помощи детям-инвалидам, сиротам и детям, которые остались без попечения родителей. К примеру, прокуроры Ленинского и Октябрьского районов Саранска, а также прокурор Рузаевского района добились выплаты пенсии пяти детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, которые из-за бездействия сотрудников органов опеки и попечительства на протяжении пяти месяцев не получали указанные социальные выплаты.

В общей сложности по представлению прокуроров за нарушение прав детей к дисциплинарной и административной ответственности были привлечены более 940 лиц.

Источник: prokrm.ru