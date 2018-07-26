Мордовские полицейские подвели итоги операции «Розыск»

В Республике Мордовия сотрудники правоохранительных органов подвели итоге оперативно-профилактической операции «Розыск».

Главными задачами указанной операции были розыск и задержание лиц, которые скрываются от органов дознания, следствия и суда, уклоняются от уголовного наказания. Также в ходе проведения операции осуществлялся розыск без вести пропавших граждан.

За время проведения операции сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать 12 преступников, 3 из которых находились в федеральном розыске.

Кроме того, полицейским удалось разыскать 15 граждан, о местонахождении которых их родным и близким ранее ничего не было известно.

Также были идентифицированы личности двух неопознанных тел.

Источник: 13.мвд.рф