В Кочкуровском районе горела баня

В одном из сел Кочкуровского района Республики Мордовия загорелась баня.

Вечером 25 июля в небо над селом Новые Турдаки поднялся столб густого дыма. Загорелась баня. К моменту приезда сотрудников МЧС огонь успел охватить постройку на площади 20 квадратных метров.

К счастью, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина пожара в настоящее время не известна. Не исключено, что в данном случае имело место неосторожное обращение с огнем или же короткое замыкание электропроводки.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республики Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru