В Теньгушевском районе по требованию прокуратуры будет ликвидирована несанкционированная свалка

В Теньгушевском районе сотрудники прокуратуры требуют ликвидировать несанкционированную свалку.

Не так давно в районной газете «Примокшанье» было опубликовано обращение жителей деревни Вечкидеево. Граждане жаловались на то, что возле указанного населенного пункта находится несанкционированная свалка, а сотрудники администрации Теньгушевского сельского поселения не принимают никаких мер, направленных на её ликвидацию.

После проведения проверки по указанному факту прокурор района обратился в суд с исковым заявлением к администрации Теньгушевского сельского поселения о ликвидации несанкционированной свалки.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Сотрудники прокуратуры контролируют процесс ликвидации несанкционированной свалки.

Источник: prokrm.ru