В Саранске полицейские разыскали гражданина, забравшего деньги из найденной барсетки

В Саранске местный житель решил присвоить денежные средства, которые были им обнаружены в случайно найденной барсетке.

Недавно житель Саранска, беседуя со знакомым, положил барсетку с документами, банковскими карточками и денежной суммой в размере 136 тыс. рублей на крышу своего автомобиля. После завершения указанной беседы мужчина сел за руль и уехал. Переложить барсетку в салон горожанин забыл.

В пути барсетка упала с крыши. Из салона проезжавшей поблизости машины вышел мужчина и забрал сумку. Гражданин при помощи паспорта узнал место проживания владельца барсетки и отнес ему потерянное имущество. Но поступок в данном случае был не совсем благородным. Дело в том, что мужчина перед тем, как вернуть барсетку, достал из неё денежные средства. Для того, чтобы не возникало так называемых лишних вопросов, гражданин повесил сумку на ручку входной двери квартиры владельца барсетки и скрылся.

Спустя некоторое время горожанина, решившего присвоить чужие денежные средства, разыскали полицейские. Мужчина вернул деньги в полном объеме.

Источник: 13.мвд.рф