В Большеигнатовском районе оштрафовали пчеловода, державшего в страхе своих соседей

В Большеигнатовском районе Республики Мордовия был оштрафован владелец пасеки, который мешал своим соседям.

Недавно жители одного из населенных пунктов указанного района сообщили сотрудникам Россельхознадзора о том, что пчелы, которые содержатся на пасеке их соседа, мешают детям играть, а взрослым препятствуют в процессе проведения сельскохозяйственных работ. Кроме того, некоторые соседи страдают аллергией на пчелиный яд.

В ходе проверки было установлено, что пчеловод, который мешает спокойно жить своим соседям, не владеет ветеринарно-санитарным паспортом на пасеку, не пронумеровал ульи, не оградил территорию пасеки и не оборудовал площадку для дезинфекции ульев.

В итоге владелец пасеки был оштрафован на 500 рублей, а также получил предписание об устранении указанных нарушений.

Источник: ursn-rm.ru