В Саранске горела баня

В Саранске произошел пожар, который едва не стер с лица земли баню.

Вечером 25 июля над поселком Луховка раздался вой пожарной сирены. Причиной появления тревожного сигнала, свидетельствующего о том, что произошло чрезвычайное происшествие, стало возгорание бани на улице Совхозной. К моменту приезда пожарных пламя успело распространиться на площади 4 квадратных метров.

Баня частично выгорела изнутри.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Причины возгорания бани в скором времени будет установлены специалистами.

Источник: 13.mchs.gov.ru