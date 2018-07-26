В Саранске горела баня

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В Саранске произошел пожар, который едва не стер с лица земли баню.
Вечером 25 июля над поселком Луховка раздался вой пожарной сирены. Причиной появления тревожного сигнала, свидетельствующего о том, что произошло чрезвычайное происшествие, стало возгорание бани на улице Совхозной. К моменту приезда пожарных пламя успело распространиться на площади 4 квадратных метров.
Баня частично выгорела изнутри.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия, в результате данного происшествия никто не пострадал.
Причины возгорания бани в скором времени будет установлены специалистами.
Источник: 13.mchs.gov.ru