В одной из мордовских колоний появилась детская площадка

В одной из исправительных колоний Республики Мордовия была оборудована детская площадка для прибывающих на свидания.

Указанная площадка была оборудована на территории исправительной колонии №2. Здесь смогут проводить время граждане, которые с детьми приезжают на свидание к своим родственникам, отбывающим наказание.

Детская площадка была оснащена песочницей, качелями и беседкой. На изгороди были нарисованы герои известных мультфильмов и сказок.

Кроме того, в комнатах ожидания были оборудованы уголки матери и ребенка.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su