В Саранске осудили мужчину и девушку, обвиняемых в покушении на сбыт наркотиков

В Саранске суд вынес приговор в отношении девушки и мужчины, которые намеревались сбыть наркотические вещества.

В прошлом году 21-летняя жительница Рузаевки и 31-летний житель Черновицкой области (Украина), действуя в составе преступной группировки, намеревались сбыть в Интернете наркотические вещества массой более 500 грамм и 22,53 грамма соответственно.

Решением суда девушка была приговорена к 5 годам тюремного заключения. В отношении мужчины была избрана мера наказания в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Республики Мордовия.

Источник: prokrm.ru