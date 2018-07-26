Мордовские заключенные приняли участие в конкурсе вышивки

В одном из исправительных учреждений Республики Мордовия прошел конкурс вышивки.

Указанный конкурс был проведен в лечебном исправительном учреждении №3. Осужденные женщины потратили достаточно много времени для того, чтобы создать конкурсные работы. Стоит отметить, что вышивка требует трудолюбия, терпения и усидчивости.

Первое место заняла Елена Шестакова, создавшая работу «Казанская Божья матерь». Второе место завоевала Анастасия Галкина, которая является автором вышивки «Спаситель». Третье место досталось Марии Брюховских, которая создала работу «Матронушка».

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su