В Саранске осудили местную жительницу, ударившую брата ножом

В Саранске суд вынес приговор в отношении 28-летней местной жительницы, которая два раза ударила ножом своего брата.

Поздним вечером 15 апреля нынешнего года 28-летняя девушка, находясь в своей квартире, поссорилась с братом. Мужчина, не сумев доказать свою правоту словами, ударил сестру ладонью правой руки по лицу. В ответ на это девушка схватила в руки нож и два раза ударила им брата.

К счастью, ранения оказались не очень серьезными, благодаря чему пострадавший выжил.

Решением суда в отношении девушки была избрана мера наказания в виде 2 лет тюремного заключения.

Источник: oktyabrsky.mor.sudrf.ru