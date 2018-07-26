Петр Тултаев призвал привлекать в школы больше молодых специалистов

Мэр Саранска Петр Тултаев призвал привлекать в школы города больше молодых специалистов.

В настоящее время в Саранске работают 4 лагеря, организованных на базе учреждений дополнительного образования, в которых отдыхают 180 детей. В июне в работах по озеленению и уборке города приняли участие 220 школьников.

О летнем досуге саранских школьников говорили во время совещания, которое прошло в стенах городской администрации.

Петр Тултаев призвал привлекать молодых учителей в школы Саранска. Глава городской администрации заявил, что в настоящее время сфера образования нуждается в грамотных специалистах.

Источник: adm-saransk.ru