В Саранске задержали местного жителя, подозреваемого в избиении парня

В Саранске был задержан 26-летний местный житель, который подозревается в избиении 23-летнего парня.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия, 26-летний горожанин ранним утром, распивая алкогольные напитки, находясь во дворе многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу – проспект 70 лет Октября, поссорился с 23-летним парнем, который в тот момент находился на балконе. В определенный момент конфликта младший участник ссоры выбежал на улицу. Подозреваемый достал из салона своей машины биту и несколько раз ударил ею оппонента по голове. После этого горожанин скрылся с места преступления. Прохожие вызвали полицию и бригаду «скорой помощи».

В кратчайшие сроки подозреваемый был задержан.

В отношении горожанина было возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф