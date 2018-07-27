В Саранске в результате ДТП пострадали два человека

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В Саранске произошло ДТП, в результате которого были травмированы два человека.
Указанный инцидент был зафиксирован ранним утром 26 июля недалеко от дома №37, который расположен по адресу – Александровское шоссе. Не смогли поделить дорогу два легковых автомобиля.
В результате столкновения транспортных средств телесные повреждения различной степени тяжести получили два человека. О состоянии пострадавших пока что нет никакой информации.
Точная причина ДТП в скором времени будет установлена сотрудниками Госавтоинспекции. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель одного из автомобилей не уступил дорогу другой машине.
Источник: 13.mchs.gov.ru