В Дубенском районе загорелось частное подворье

В одном из сел Дубенского района Республики Мордовия произошел пожар на территории частного подворья.

Днем 26 июля привычный уклад жизни жителей села Ардатово был нарушен чрезвычайным происшествием. На улице Советской произошел пожар, который охватил частное подворье. Горели хозяйственные постройки и жилой дом. Площадь распространения пламени составила 513 квадратных метров.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Огонь практически полностью уничтожил подворье.

Причина масштабного пожара пока что неизвестна.

Источник: 13.mchs.gov.ru