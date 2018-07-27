В Саранске проходит операция «Нетрезвый водитель»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции проводят оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Нетрезвый водитель».

27 и 28 июля представители Госавтоинспекции будут нести службы во всех районах Саранска. Главной целью мероприятия является задержание автомобилистов, которые решили сесть за руль, пребывая в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей с пониманием отнестись к массовым проверкам.

Также стражи порядка призывают граждан, которые обнаружили водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, незамедлительно сообщать об этом в полицию.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф