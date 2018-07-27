В Зубово-Полянском районе разыскивается пропавший без вести инвалид второй группы

В Зубово-Полянском районе Республики Мордовия сотрудники правоохранительных органов разыскивают пропавшего без вести мужчину с ограниченными физическими возможностями.

Уроженец села Секал Петина Инсарского района Кутлинский Виктор Иванович 1953 года рождения, имеющий вторую группу инвалидности, 6 июня 2011 года самовольно покинул специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов, который расположен на территории поселка Потьма Зубово-Полянского района. С тех пор о местонахождении мужчины ничего неизвестно.

Стоит отметить, что гражданин передвигается при помощи трости. У мужчины частично парализованы левая рука и левая нога.

Все, кто владеет какой-либо информацией о нынешнем местонахождении гражданина, могут сообщить необходимые данные по телефонам: 8(83458)2-14-02 или 8(8342) 385931.

Источник: 13.мвд.рф