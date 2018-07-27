В Саранске полицейские подвели итоги операции «Подросток»

В Саранске сотрудники правоохранительных органов подвели итоги оперативно-профилактической операции под названием «Подросток».

В ходе проведения указанная операции стражи порядка выявляли родителей, которые уклоняются от воспитания детей и жестоко обращаются с ними. Кроме того, проверялись места массового скопления несовершеннолетних граждан.

В общей сложности в ходе проведения операции в отношении несовершеннолетних правонарушителей было составлено 10 административных протоколов. Помимо этого, к административной ответственности были привлечены 26 родителей и иных законных представителей.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф