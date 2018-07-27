В Мордовии полицейские разыскивают пропавшего без вести инвалида третьей группы

В Зубово-Полянском районе представители правоохранительных органов разыскивают мужчину, который четыре года назад пропал без вести.

Уроженец села Кешалы Атюрьевского района Мустайкин Павел Петрович 1950 года рождения, имеющий третью группу инвалидности по общим заболеваниям, вечером 12 февраля 2014 года по автомобильной дороге направился из поселка Леплей в поселок Сосновка. С тех пор о местонахождении мужчины ничего неизвестно. Стоит отметить, что гражданин обеспечивался специальным домом-интернатом для престарелых и инвалидов, который расположен в поселке Потьма.

Сообщается, что мужчина склонен к алкоголизму.

Все, кто что-либо знает о нынешнем местонахождении гражданина, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: (83458) 2-14-02 или 8(8342)385931.

Источник: 13.мвд.рф