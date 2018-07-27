Прокуратура Чамзинского района добилась погашения задолженностей по заработной плате

В Чамзинском районе Республики Мордовия после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность по заработной плате перед работниками двух местных организаций.

Во время проведения проверок представители ведомства установили, что руководство ООО «Садовод» своевременно не выплатило заработную плату 40 работникам. В итоге образовалась задолженность в размере 526 тыс. рублей. Кроме того, сотрудниками прокуратуры была выявлена задолженность перед 20 работникам МП «ВодоканалСервис» на сумму 538 тыс. рублей.

После вмешательства прокуратуры задолженности по зарплате были погашены.

Помимо этого, руководители ООО «Садовод» и МП «ВодоканалСервис» были привлечены к административной ответственности.

Источник: prokrm.ru