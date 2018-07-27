Мордовские полицейские подвели итоги операции «Жилой сектор»

В Республике Мордовия сотрудники правоохранительных органов подвели итоги оперативно-профилактической операции под названием «Жилой сектор».

В ходе указанной операции стражи порядка посетили места жительства неблагополучных семей, а также проверили граждан, которые состоят на учете в полиции и в отношении которых были применены меры административного надзора.

Во время проведения операции на учет было поставлено 6 граждан. Кроме того, было выявлено 14 преступлений. Также было зафиксировано 152 административных правонарушения.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф