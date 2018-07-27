В Саранске сотрудники прокуратуры добились устранения нарушений антикоррупционного законодательства

В Саранске сотрудники прокуратуры выявили нарушения антикоррупционного законодательства.

В ходе проведения специальной проверки представители ведомства установили, что руководство ООО ТК «Орион» и ЗАО «Электровыпрямитель ЗСП» после приема на работу бывших государственных служащих не направили в предусмотренные действующим законодательством сроки соответствующие уведомления бывшему работодателю новых сотрудников.

Два должностных лица указанных хозяйствующих субъектов были оштрафованы. Общая сумма штрафов составила 40 тыс. рублей.

В данный момент указанные нарушения закона полностью устранены.

Источник: prokrm.ru