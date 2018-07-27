Представители правоохранительных органов посетили детский оздоровительный лагерь «Орбита»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов провели профилактическое мероприятие в детском оздоровительном лагере «Орбита».

Сотрудники Госавтоинспекции рассказали детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Полицейские ЦВСНП побеседовали с собравшимися о правонарушениях, в случае совершения которых в отношении подростков применяется мера наказания в виде ограничения свободы.

Кроме того, был проведен специальный квест, в ходе которого дети смогли проявить свои знания ПДД, а также продемонстрировать свои интеллектуальные и творческие способности.

По информации УГИБДД РФ по Республике Мордовия.

Источник: гибдд.рф