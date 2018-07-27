Епископ Краснослободский и Темниковский посетил одну из мордовских колоний

Преосвященнейший Климент, епископ Краснослободский и Темниковский посетил исправительную колонию №17 УФСИН РФ по Республике Мордовия.

В рамках визита владыка посетил храм, который в настоящее время возводится на территории исправительной колонии. Кроме того, епископ обсудил с начальником исправительного учреждения Владимиром Денисовым план проведения торжественных мероприятий, посвященных освящению нового храма.

Стоит отметить, что в Мордовии священнослужители регулярно посещают исправительные колонии.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su