В одной из мордовских колоний прошел день встречи руководства с осужденными

В одной из исправительных колоний Республики Мордовия прошел традиционный день встречи руководства с осужденными.

Указанное мероприятие было проведено в исправительной колонии №2. Представители духовенства и общественности посетили медицинскую часть, жилые помещения отрядов, столовую, карантинное отделение, штрафной изолятор и производственные объекты.

Помимо этого, осужденные в рамках специальной организованной беседы получили возможность задать интересующие их вопросы. В большинстве случаев заключенные интересовались вопросами, которые касаются медицинского обслуживания и работы магазина при исправительной колонии.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su